ЕС проверит сообщения об отмене вывозного рейса из Минска в Ирак

Европейская комиссия (ЕК) проверит сообщения об отмене эвакуационного рейса для вывоза мигрантов из Минска, на который якобы пошла иракская авиакомпания Iraqi Airways. По словам источников, знакомых с происходящим, на это пошли из-за отсутствия оплаты такого рейса со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Петера Стано.

«Мы проверяем, соответствует ли это утверждение действительности, и мы сообщим, когда у нас будет больше информации», — подчеркнул он.

Ранее беженцы, находящиеся в логистическом центре «Брузги» на границе Белоруссии с Польшей, устроили митинг с требованием пропустить их в ЕС. По данным Министерства иностранных дел Ирака, в связи с происходящим вывозной рейс для иракских беженцев из Минска в Багдад был отложен на неопределенный срок. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз также рассказал ТАСС, что вывозной рейс из Белоруссии был отменен из-за невыполнения денежных договоренностей между Брюсселем и Багдадом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя эти новости, назвал политиков ЕС мерзавцами. Известно, что ранее в ноябре власти Польши предложили покрыть все расходы на возвращение мигрантов домой.