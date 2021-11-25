Инстасамку обвинили в пропаганде разврата и проституции среди детей

Российскую блогершу Инстасамку (Дарья Зотеева) обвинили в пропаганде разврата и проституции среди детей и молодежи. Об этом сообщает Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

Общественный центр по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» направил обращение к генеральному прокурору России Игорю Краснову, в котором говорится, что родительская общественность обеспокоена концертами Инстасамки и рэпера Moneyken. Артистов подозревают в нарушении законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В письме говорится, что во время выступления в Волгограде Зотеева вывела на сцену несовершеннолетнего ребенка. Аналогичная ситуация повторилась и в Екатеринбурге. В обращении также приводятся строчки из песен Инстасамки, в которых содержится мат.

Ранее депутат городской думы Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Нечепуренко потребовал запретить концерт Инстасамки и Moneyken в Югре. «Сколько еще подобной нечисти должно появиться в медиапространстве, чтобы мы забили тревогу? Считаю, что "творчество" этих персонажей однозначно заслуживает внимания, но не подростков и молодежи, а правоохранительных органов», — заявил он. Прокуратура перенаправила его обращение в Роспотребнадзор.