В Москве началась распродажа инвестиционных квартир

Россияне, в 2020 году купившие строящееся жилье в Москве с инвестиционными целями, начали перепродавать его, не дождавшись ввода в эксплуатацию. В январе-сентябре 2021-го число сделок по переуступке прав в новостройках увеличилось на 38 процентов по сравнению с показателем за тот же период прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Как отмечает издание, вложения денег в недвижимость стали популярными в 2020-м из-за запуска программы субсидированной ипотеки. По оценкам экспертов, доля инвестиционных сделок тогда могла достигать 50 процентов от общего объема продаж. Квартиры, приобретенные на начальном этапе строительства в 2020-м, принесли около 40 процентов прибыли, или 20–25 процентов годового дохода, подсчитали специалисты. В уникальных проектах премиум-сегмента размер прибыли мог достигать 60–70 процентов за инвестиционный цикл.

Но сейчас инвесторам нелегко избавиться от своих активов, указали собеседники издания: на рынке помимо квартир от инвесторов появилось много новых лотов для покупки от самих застройщиков. При этом новые предложения не сильно расходятся в цене с инвестиционными. Купить у застройщика проще, чем у частного лица. Кроме того, часто инвесторы предлагают квартиры без ремонта, в то время как многие застройщики реализуют либо лоты с предчистовой отделкой, либо с готовым ремонтом.

Также девелоперы могут предложить неоспоримые привилегии, например, совместные с банками ипотечные программы с субсидированными ставками, добавили эксперты. Они напомнили, что при перепродаже квартиры продавец должен заплатить 13 процентов от полученного дохода, если она была в собственности менее пяти лет. Таким образом, инвесторам приходится терять часть прибыли.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано снижение темпа роста цен на строящееся жилье — по итогам октября 2021-го квадратный метр в новостройках в среднем подорожал на 0,9 процента. В период с января по сентябрь «первичка» дорожала быстрее — на 2,4-4 процента ежемесячно.