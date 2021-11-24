Рост цен на жилье в России сошел на нет

Сбербанк: в октябре 2021 года первичное жилье в России подорожало на 0,9 процента

В России зафиксировано снижение темпов роста цен на строящееся жилье — по итогам октября 2021-го квадратный метр в новостройках в среднем подорожал на 0,9 процента, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Сбербанка.

Рост цен на жилье практически сошел на нет. По данным аналитиков банка, к ноябрю средняя стоимость строящегося «квадрата» в России достигла 87,3 тысячи рублей. При этом в период с января по сентябрь «первичка» дорожала быстрее — на 2,4-4 процента ежемесячно.

В Москве изменение динамики цен менее ярко выражено, но заметно, указывают в Сбербанке. В октябре квадратный метр в столичных новостройках подорожал на 1,1 процента, до 224 тысяч рублей. В январе-сентябре ежемесячный прирост стоимости жилья в среднем составлял 1,7 процента.

Ранее член московского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), предприниматель Сергей Демин заявил, что до конца первого квартала 2022 года цены на жилье в России, вероятно, не будут меняться, но уже ко второму полугодию возможен их новый скачок.