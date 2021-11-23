Россиян предупредили о новом скачке цен на жилье

До конца первого квартала 2022 года цены на жилье в России, вероятно, не будут меняться, но уже ко второму полугодию возможен их новый скачок, заявил агентству Regnum член московского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), предприниматель Сергей Демин.

По словам эксперта, серьезных ценовых колебаний на рынке недвижимости в январе-марте не будет, поэтому в этот период можно купить квартиру для себя или для вложения средств, особенно если застройщики выведут в продажу лоты по привлекательным ценам.

«Ко второму полугодию вероятно дальнейшее повышение цен, — предупредил Демин. — Причем общий бюджет приобретения вырастет еще и за счет прекращения действия льготной [ипотечной] программы и роста ипотечных ставок на регулярные займы».

Ранее стало известно, что средняя цена квадратного метра вторичного жилья в России увеличилась в октябре 2021-го на 1,7 процента до 88,2 тысячи рублей. Средняя стоимость готовой квартиры выросла на 1,9 процента, вплотную приблизившись к психологической отметке в 5 миллионов рублей.