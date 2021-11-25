Раскрыта схема ревакцинации подростков от коронавируса

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл схему ревакцинации подростков. По его словам, она требует дополнительного изучения, но, вероятно, будет аналогична взрослой, передает ТАСС.

«Это надо будет смотреть, сейчас их нужно провакцинировать, а потом думать, как часто ревакцинировать. По всей видимости, никакой разницы со взрослыми не должно быть», — объяснил он.

Методические рекомендации Минздрава предполагают ревакцинацию спустя полгода после первой прививки или перенесенного заболевания. В настоящее время проводится «экстренная» вакцинация для получения коллективного иммунитета, в «рутинном» случае срок между прививками возрастает до одного года.

Ранее стало известно, что Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков. Препарат от COVID-19 по итогам клинических исследований показал высокую эффективность и безопасность.

По данным ведомства, вакцина для подростков создана на той же платформе, что и российский препарат от коронавируса «Спутник V». Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

В настоящее время в России инфицированы коронавирусом около 30 тысяч несовершеннолетних. С начала пандемии дети составили более пяти процентов среди всех случаев заражения. Более чем у половины из них COVID-19 протекает с клиническими проявлениями, у многих болезнь проходит в тяжелой форме.

