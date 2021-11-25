В Госдуме предложили не упоминать в СМИ должности участников резонансных ДТП

Средствам массовой информации (СМИ) не следует упоминать должности представителей органов власти, ставших участниками резонансных ДТП, так как это может привести к ухудшению репутации той или иной организации. С таким предложением в беседе с «Газетой.Ru» выступил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека. Одни правонарушения, которые влекут уголовно-правовые последствия, совершаются намеренно... (...) А другие — без определенных намерений, в результате несчастного случая», — высказался депутат.

Выборный подчеркнул, что нередко после возбуждения уголовного дела человека могут оправдать в суде. При этом негативный фон остается и наносит непоправимый вред репутации — и неважно, идет ли речь о конкретном человеке или организации.

23 ноября в Тюмени пьяный замначальника следственного отдела Следственного комитета России на BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих, которые чистили на трассе снег. Для проведения работ они выставили дорожные знаки и установили мигающие лампочки. Несмотря на сильные повреждения машины следователь выжил — его спасла подушка безопасности. По факту случившегося заведено уголовное дело.