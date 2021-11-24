После гибели рабочих в ДТП с пьяным российским следователем завели дело

СК завел дело о нарушении ПДД после аварии с пьяным следователем в Тюмени

В Тюмени после ДТП с пьяным замначальника следственного отдела завели уголовное дело. Об этом в среду, 24 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, дело возбуждено по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ. Подозреваемый задержан, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП, которое привело к гибели двух человек.

По данным регионального управления ГИБДД, ДТП произошло на Объездной трассе около 11 часов вечера во вторник, 23 ноября. Рабочие чистили на трассе снег. Для проведения работ они выставили дорожные знаки и установили мигающие лампочки.

Подозреваемый сбил их, находясь за рулем BMW в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на сильные повреждения машины, следователь выжил — его спасла подушка безопасности.

