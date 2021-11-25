В Минобороны России сообщили о пуске ракеты «Союз»

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным аппаратом с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает ТАСС.

«В четверг, 25 ноября, в 04.09 мск с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Кроме того, средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты.

Также уточняется, что ракета вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» с военным аппаратом.

21 ноября «Союз-2.1б», которой предстоит вывести на орбиту последний модуль для российского сегмента МКС «Причал», вывезли и установили на стартовый стол на космодроме Байконур. «Причал» должен стать последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС.