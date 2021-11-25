В Госдуме сравнили ситуацию с «гаванским синдромом» с фильмом о Джеймсе Бонде

Депутат Чепа заявил, что ситуация с «гаванским синдромом» похожа на фильм о Джеймсе Бонде

Cитуация с так называемым гаванским синдромом похожа на какой-то детектив или фильм о вымышленном агенте MИ-6 Джеймсе Бонде. Такое сравнение привел первый зампред комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Известиями».

Он отметил, что на такие заявления трудно реагировать. В данном случае правильнее обращаться к психиатру, добавил депутат. «Врачи-профессионалы должны оценивать такие подозрения в адрес России. Почему ведь «гаванский синдром» называется? Потому что на Кубе у американцев наблюдалось ухудшение здоровья в какой-то момент», — подчеркнул Чепа.

По его словам, подозревать Россию — это массовое явление. Большинство политиков делают все, чтобы громче и абсурднее обвинит в чем-то Москву, заключил Чепа.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никакого отношения к «гаванскому синдрому» у американских дипломатов.

Глава ЦРУ США Уильям Бернс до этого пригрозил России последствиями, если спецслужбы Соединенных Штатов сочтут ее ответственной за «гаванский синдром». Однако он не обвинил Москву напрямую в каких-то действиях против американских дипломатов.