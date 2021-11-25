Москва отвергла обвинения в причастности к «гаванскому синдрому»

Россия не имеет никакого отношения к «гаванскому синдрому» у американских дипломатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отверг обвинения главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса, заявившего о возможной причастности Москвы к неизвестному недугу. «Эта тема никоим образом не поднималась с политическими собеседниками Бернса здесь, в Москве, и с главой государства она не затрагивалась. Что касается содержания разговора Бернса с его коллегами в специальных службах, то здесь мне сказать нечего — это не публичная информация», — отметил он.

Ранее Бернс пригрозил России последствиями, если американские спецслужбы сочтут ее ответственной за «гаванский синдром». При этом директор ЦРУ не обвинил Москву напрямую в каких-то действиях против дипломатов США.

В конце апреля сообщалось, что американцы расследуют около 60 случаев неизвестного недуга у правительственных сотрудников в Майами. Позже стало известно о подобных инцидентах с американскими дипломатами в Вене. В сентябре ЦРУ США эвакуировало разведчика из Сербии из-за неврологических приступов, похожих на симптомы «гаванского синдрома».

Впервые о «гаванском синдроме» писали в 2016 году, когда сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия.