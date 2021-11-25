Россиянам напомнили о важности «следить за косяками» при покупке путевок

Турагент перечислила россиянам основные обязанности, которые необходимо соблюдать при покупке путевок за границу. Своими рекомендациями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Так, специалист обратила внимание, что при заключении договора с турфирмой в документе всегда прописываются не только права, но и обязанности путешественника. В первую очередь автор напомнила о важности «следить за косяками», из-за которых могут не выпустить за рубеж. Речь идет о неуплате долгов, работе в силовых структурах, инцидентах с депортацией или нарушением законов страны.
Например, эксперт рассказала, что у одного из ее клиентов возникли проблемы при пересечении границы ОАЭ из-за драки во время предыдущей поездки.
Кроме того, она подчеркнула, что туристы сами отвечают за правильность и достоверность своих документов. Так, перед бронированием нужно убедиться, что загранпаспорт еще действителен.
В заключение турагент добавила, что путешественник должен самостоятельно следить за изменением курса валют. «Если турист не хочет переплачивать из-за курса, пусть платит за тур полностью 100 процентов», — отметила она.
Ранее в ноябре россиянин, имеющий 15-летний опыт работы индивидуальным турагентом, раскрыл способ сэкономить при бронировании отелей. Так, чтобы избежать наценки от онлайн-сервисов, стоит обращаться к туроператорам. По словам специалиста, у них есть доступ к агентским тарифам по себестоимости и B2B-системам бронирования.