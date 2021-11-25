Политолог призвал Россию ответить на угрозы главы ЦРУ

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Лентой.ру» призвал Россию ответить на информацию об угрозах главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса Москве из-за «гаванского синдрома» у американских дипломатов. По мнению эксперта, РФ должна отражать и другие подобные атаки со стороны Америки.

Ранее газета Washington Post (WP) сообщила со ссылкой на источники, что Бернс в ходе визита в Москву в ноябре предупредил, что Россия может столкнуться с последствиями, если американские спецслужбы сочтут ее ответственной за «гаванский синдром» у американских дипломатов.

Непотопляемые информационные авианосцы

«Это непроверенная информация и чистая спекуляция, но даже слухи иногда очень хорошо показывают политическую обстановку. Подобные вещи обычно появляются тогда, когда уровень отношений опускается ниже плинтуса. Безосновательные обвинения абсолютно во всем, к глубокому сожалению, становятся уже визитной карточкой нынешней американской политической верхушки. Сюда же можно отнести заявления по поводу нашего нападения на Украину, на Европу. Это очень грязная и планомерная политика со стороны обвинительного запада против нас», — рассказал политолог.

По мнению Ордуханяна, Россия не обладает достаточным ресурсом, чтобы отражать информационные атаки Америки, что необходимо исправить. «Наше политическое руководство, в том числе президент, с моей точки зрения, не отвечает на эти вызовы. А это очень опасно и чревато, потому что мы должны находиться в рамках информационной войны, потому что в ней есть только одно положительное качество — она исключает горячую войну. Нам нужны наши англоязычные непотопляемые информационные авианосцы, они стоят в тысячу раз дешевле настоящих, а самое главное, как показывает практика, они более эффективны», — подчеркнул он.

В сентябре Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США эвакуировало разведчика из Сербии из-за неврологических приступов, похожих на симптомы «гаванского синдрома». Американские чиновники подчеркнули, что из-за «гаванского синдрома» дипломаты и разведчики США начали отказываться от командировок в другие страны.

Впервые о «гаванском синдроме» написали в 2016 году, когда сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия.