Число пострадавших при пожаре в шахте Кузбасса снова увеличилось

ТАСС: число пострадавших при пожаре в шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 46

Число пострадавших при пожаре в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области сново возросло — до 46 человек. Об этом заявил источник ТАСС в экстренных службах.

Ранее сообщалось о 45 пострадавших. Собеседник агентства также заявил об увеличении числа погибших до 11 человек.

В администрации региона сообщили о девяти погибших в результате пожара. До этого губернатор области Сергей Цивилев подтвердил смерть шестерых горняков. Он заявил, что 285 человек находились в шахте в момент возгорания, 237 из них эвакуированы.

Местонахождение 49 горняков остается неизвестным — власти предполагают, что они находятся в двух дальних штреках. Источник «Интерфакса» сообщает, что среди них есть погибшие.

О пожаре на шахте в Кемеровской области стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. Предварительно, причиной стало возгорание угольной пыли —дым по вентиляции распространился на всю шахту. По словам губернатора Цивилева, спасатели обследовали 18 километров участков горных выработок из 40.