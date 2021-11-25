Число погибших в результате пожара на шахте в Кузбассе увеличилось

ТАСС: число погибших при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 11

Число погибших в результате пожара на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось о девяти погибших. Кроме того, по данным агентства, число пострадавших на шахте в Кузбассе увеличилось до 45, также стало известно, что два человека находятся в тяжелом состоянии.

В свою очередь глава Кемеровской области Сергей Цивилев подтвердил, что 285 горняков находились в шахте во время пожара, 237 из них эвакуированы. Внутри остаются 49 человек, в настоящее время их местонахождение устанавливается.

Причиной ЧП в шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте, после чего дым распространился по всей шахте, взрыва не последовало. Все пострадавшие отравились продуктами горения, они были госпитализированы.