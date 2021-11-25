Ургант высмеял слова Бастрыкина о Моргенштерне и торговле наркотиками

Ургант об обвинениях Бастрыкина в адрес Моргенштерна: СК не должен это доказывать

Телеведущий Иван Ургант высмеял слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что рэпер Моргенштерн якобы торгует наркотиками в соцсетях. Шоумен также пошутил о предложении председателя СК возродить студенческие стройотряды. Высказывания ведущего прозвучали в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, выпуск доступен на YouTube.

Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев во время шоу спросил коллегу, не должен ли Следственный комитет подкрепить доказательствами выдвинутые в адрес Моргенштерна обвинения. «Это самое распространенное заблуждение, — пошутил в ответ Ургант. — К счастью, Следственный комитет ничего не должен доказывать! Моргенштерн должен доказать, что он не торгует наркотиками в соцсетях».

Телеведущий также упомянул высказывания Бастрыкина о вреде цифровизации для молодежи и необходимости возрождения студенческих стройотрядов. Ургант поиронизировал над тем, что глава СК предложил студентам «взять лопату, кирпич и познать, что такое труд человека». Как отметил шоумен, при помощи лопаты и кирпичей можно построить тандыр (печь-жаровня, используемая в быту народами Азии — прим. «Ленты.ру»). «Уважаемые родители, подумайте о будущем. Отключая интернет своему ребенку сегодня, вы получаете свежие, ароматные лепешки завтра», — сказал Ургант.

24 ноября стало известно, что Моргенштерн уехал в Белоруссию. Концертный директор музыканта заявил, что исполнитель отправился за границу для участия в частном мероприятии.

За день до этого Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле запрещенными веществами в соцсетях. Адвокат рэпера Сергей Жорин признался, что слова главы СК вызвали у него недоумение.