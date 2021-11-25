Вучич оценил отношения России и Сербии

Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил текущие отношения между Москвой и Белградом в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Слова государственного лидера передает ТАСС.

«Я считаю, что отношения между Сербией и Россией находятся на самом высоком уровне в истории», — отметил политик. Он также подчеркнул, что сотрудничество с российской стороной в военно-технической сфере продолжает укрепляться, и Белград надеется на новые договоренности в этой области.

Ранее Вучич заявил, что экономические успехи Сербии стали возможными благодаря дружбе с Россией и Китаем. Он также рассказал, что огромные инвестиции в национальную экономику приходят из Евросоюза. При этом сербский лидер подчеркнул, что политика Белграда должна оставаться независимой и суверенной.