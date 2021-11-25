Описаны основные качества будущего канцлера ФРГ

Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц станет канцлером-прагматиком и сторонником «политики малых шагов». Так основные качества будущего лидера ФРГ описал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с «Лентой.ру».

Материалы по теме Дефицит демократии. В Германии меняется власть. Кто поведет страну в будущее и каким оно будет? «Меркель оставляет после себя бедлам» В бундестаг идут пророссийские националисты. Как изменится Германия после выборов?

Политолог также указал на сходство Шольца с его предшественницей на этом посту Ангелой Меркель: оба политика стремятся к последовательности и неторопливости в своих действиях, стараются избегать резких движений.

«Недаром его в Германии называют "Шольцмат", то есть такой робот Вертер по характеру», — сказал Камкин. Этим он отличается от бывших канцлеров Германии Вилли Брандта (1964-1987) и Герхарда Шредера (1998-2005), которые обладали достаточно открытыми взглядами и сильной харизмой.

Шольцу потребуется некоторое время, чтобы завоевать тот же авторитет внутри ЕС, которым обладала Меркель. Ему поможет его опыт в политике и кредит доверия, но многое будет зависеть от того, удастся ли ему утвердиться на посту канцлера: окончательно сформировать правительство и обеспечить его продуктивную работу.

По словам Камкина, время покажет, насколько жизнеспособной окажется коалиция. На данном этапе делать какие-то долгосрочные прогнозы крайне сложно. «Правда, формируется она достаточно динамично, никаких эксцессов, скандалов, утечек не было, поэтому можно говорить о том, что процесс проходит в конструктивной обстановке», — отметил он.

Ранее стало известно, что новая правящая коалиция Германии согласовала состав кабинета правительства ФРГ. В стране определился новый канцлер — им станет Шольц. Процедура его избрания состоится примерно через две недели.