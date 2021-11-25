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В России нашли способ остановить рост цен на жилье и мебель

В России задумали ограничить вывоз древесины, чтобы сдержать цены на стройматериалы
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Фото: Shutterstock

Российские мебельщики хотят ввести ограничения на экспорт деревянного сырья, чтобы сдержать растущие цены на стройматериалы. Такое предложение в правительство скоро поступит от Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР), пишут «Известия».

Мебельщики задумали ввести пошлины на экспорт березового шпона и запретить вывоз кряжа, из которых делают фанеру. В период пандемии эти материалы стали активно вывозиться из страны, что привело к дефициту фанерных полуфабрикатов и росту цен на них в 2,5 раза. В результате подорожали деревянные домокомплекты и мебель.

Эксперты нашли в введении пошлин реальный способ остановить рост цен на частное жилье и мебель. Цены на дерево в настоящее время на 25–30 процентов выше, чем в январе 2021-го, а частные дома за этот период подорожали в полтора раза, заявила изданию член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Татьяна Гигель.

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский в свою очередь предположил, что в следующие два-три года как готовые дома, так и земля могут продолжить дорожать. По его словам, интерес россиян к индивидуальному жилью будут подогревать меры господдержки — в том числе соответствующие льготные ипотечные программы.

Полтора года назад, в мае 2020-го, в АМДПР предупреждали об угрозе мебельного коллапса в России. Он возник из-за вынужденного простоя предприятий в период самоизоляции, отсутствия государственной поддержки отрасли и кризиса неплатежей. В сложной ситуации тогда оказались 69 процентов отечественных мебельных предприятий.

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