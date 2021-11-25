Иммунолог назвал требования для испытаний лекарств от COVID-19 на детях в России

Иммунолог Костинов: для испытаний лекарств от COVID-19 выбирают детей без заболеваний

Для клинических испытаний лекарств от COVID-19 выбирают детей, у которых нет хронических заболеваний. Такое требование назвал в разговоре с телеканалом «360» медицинский юрист Михаил Костинов.

Кроме того, по словам специалиста, у участников не должно быть профилактического курса лечения на момент вакцинации. К другим требованиям он отнес отсутствие прививок от других инфекций за последний месяц.

Иммунолог подчеркнул, что перед изучением эффективности и безопасности лекарства для детей его тестируют на взрослом населении.

Национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ранее получил регистрацию на вакцину от COVID-19 для подростков «Спутник M», рассказал замглавы центра Денис Логунов.

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о результатах исследования вакцины от COVID-19 для подростков. По его словам, среди побочных эффектов наблюдалось лишь небольшое повышение температуры тела до 37,4 градуса на следующий день после прививки.