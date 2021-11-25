Кремль ответил недовольным из-за ограничений по COVID-19

Чтобы оставаться живыми во время пандемии COVID-19, нужно прививаться и следовать мерам. Так в Кремле ответили гражданам, недовольным введенными ограничительными мерами по COVID-19, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что недовольные будут всегда, однако вакцинация и ограничения остаются единственным способом сбалансировать эпидобстановку.

«Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса», — заявил официальный представитель Кремля.

25 ноября стало известно, что в российском регионе смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения. В Нижегородской области в заведения общепита, музеи и другие общественные места могут пускать посетителей без QR-кодов, соответствующие изменения вступят в силу 26 ноября.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность снятия коронавирусных ограничений. По ее словам, смягчать введенные из-за COVID-19 меры пока рано. При этом главный санитарный врач отметила стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране.

