Зюганов заявил об охоте на КПРФ после лишения неприкосновенности Рашкина

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил об охоте, идущей на партию. Так он прокомментировал лишение депутатской неприкосновенности Валерия Рашкина, пишет Znak.com в Telegram.

«Такого паскудства я не видел давно! [Спикер Госдумы Вячеслав] Володин не может простить Рашкину победу в суде. (...) Охота идет на КПРФ, на стабильность в стране», — отметил Зюганов. По его словам, половина депутатов, присутствующих на заседании, ходили на охоту без разрешения. Поступок Рашкина тянет на штраф, добавил лидер КПРФ.

Вместе с тем он обратился к администрации президента со словами «происходит полное безобразие». Также Зюганов вновь высказался о выборах депутатов Госдумы и уголовном преследовании ряда коммунистов.

25 ноября депутаты Государственной Думы проголосовали за лишение неприкосновенности представителя фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте на лося.

В октябре сотрудники полиции остановили в Саратовской области автомобиль депутата, в багажнике которого они обнаружили убитого лося. Позже Рашкин сознался в убийстве животного.