Тела трех погибших в шахте «Листвяжная» подняли на поверхность

Тела трех человек, погибших при аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, подняли на поверхность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Также стало известно, что число пострадавших в результате ЧП на шахте увеличилось до 57. Всего госпитализированы 49 человек, в том числе в больницы попали 11 горноспасателей, один с черепно-мозговой травмой, 10 человек — с отравлением. Сейчас их жизням ничто не угрожает.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что на место ЧП прибыло три отделения военизированной горноспасательной части. Сейчас они готовятся идти в шахту, чтобы заизолировать горные выработки. После этого шахта начнет заполняться метаном, и примерно через трое суток его уровень перестанет быть взрывоопасным (около 20 процентов). Лишь затем будет принято дальнейшее решение о дальнейших работах спасателей.

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. В тот момент под землей находились 285 рабочих. По информации источника ТАСС, перед ЧП превышений предельно допустимой концентрации метана в шахте не было.

После аварии были задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Их подозревают в деяниях, предусмотренных статьей УК «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».