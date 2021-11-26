Власти раскрыли план спасательных работ на «Листвяжной»

Губернатор Цивилев: спасательные работы на шахте «Листвяжная» возобновятся через три дня

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев раскрыл план спасательных работ на взорвавшейся шахте «Листвяжная». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на место ЧП прибыло три отделения военизированной горноспасательной части. Сейчас они готовятся идти в шахту, чтобы заизолировать горные выработки. После этого шахта начнет заполняться метаном, и примерно через трое суток его уровень перестанет быть взрывоопасным (около 20 процентов). Лишь затем будет принято дальнейшее решение о дальнейших работах спасателей.

Командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше в свою очередь добавил, что параллельно с изоляционными работами в горных выработках спасатели будут тушить возможные очаги пожара. Он уточнил, что ближе к вечеру они пробурят скважину к предполагаемому эпицентру взрыва и закачают туда инертную пену, которая, помимо ликвидации огня, охладит выработки.

Шансов нет

Ше рассказал, что шансов найти живыми 52 горняков и спасателей, пропавших в «Листвяжной», не осталось.

В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным Командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше

Он пояснил, что люди погибли из-за недостатка кислорода и отравления окисью углерода в высокой концентрации.

Также стало известно, что число пострадавших в результате ЧП на шахте увеличилось до 57. Позднее Цивилев уточнил, что всего госпитализированы 49 человек, в том числе в больницы попали 11 горноспасателей, один с черепно-мозговой травмой, 10 человек — с отравлением. Сейчас их жизням ничто не угрожает.

Что случилось

Ше заявил, что эксперты установили предполагаемую причину ЧП в шахте, изучив в том числе характер полученных пострадавшими шахтерами травм. Выяснилось, что большинство травм были получены горняками в результате динамического явления — взрыва.

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Ранее бывший горнорабочий очистного забоя четвертого разряда Денис Тимохин рассказал «Ленте.ру», что пожар на шахте «Листвяжная» может быть связан с требованиями начальства по добыче угля. «Начальник ругался: вот, вы отстаете, надо увеличивать темпы! И вот на 25 число ребята отставали, и начальник, видать, приказал побольше ехать. Они поехали и вот — не доехали…», — сказал он, объяснив, что раньше руководство требовало от них ставить перемычки и запускать автоматически остановившиеся из-за высокой концентрации взрывоопасных газов комбайны.

Следствие разберется

Вскоре после ЧП были задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Их подозревают в деяниях, предусмотренных статьей УК «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По информации из открытых источников, директором ООО «Шахта "Листвяжная"» является Сергей Махраков. «Известия» выяснили, что имена других задержанных — Андрей Молостов и Сергей Герасименок.

Примечательно, что в августе 2021 года Махраков выиграл областной конкурс угледобывающей отрасли «Кузбасс — угольное "сердце" России». Его признали победителем в номинации «Директор шахты-2021».