Брайан Мэй рассказал о возможности спасти Фредди Меркьюри от СПИДа

Гитарист Queen Брайан Мэй в эфире радио BBC рассказал о возможности спасти лидера группы Фредди Меркьюри от СПИДа. Запись разговора с ним была опубликована на YouTube.

Материалы по теме Эпатажный андрогин Жизнь Фредди Меркьюри в 10 образах Потомок Заратустры Жизнь, творчество и наследие Фредди Меркьюри в инфографике «Ленты.ру»

Мэй заявил, что раньше остальные участники группы были уверены, что ВИЧ их никогда не коснется, однако Меркьюри столкнулся с этой проблемой очень рано. Гитарист считает, что если бы его коллега заразился ВИЧ позднее, специальные препараты могли бы спасти ему жизнь.

«Он мог бы выжить, потому что появился такой замечательный коктейль из препаратов, которые справляются с симптомами и позволяют людям с ВИЧ жить обычной жизнью. Фредди не получил всего этого», — сказал Мэй. Он добавил, что лидер Queen обращался за помощью к лучшим британским врачам, но те не смогли ему помочь.

Фредди Меркьюри скончался 24 ноября 1991 года от бронхопневмонии, возникшей на фоне СПИДа. На момент смерти музыканту было 45 лет. Он по сей день остается одним из самых популярных вокалистов в мире. Записанная им песня Bohemian Rhapsody была признана лучшей песней тысячелетия по версии The Official Charts Company.