Ростуризм начал подготовку к программе кешбэка в 2022 году

АТОР: Ростуризм пригласил туроператоров для участия в программе кешбэка в 2022 году

Ростуризм начал подготовку законодательной и технической базы для реализации программы туристического кешбэка в 2022 году. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ведомство направило приглашения туроператорам, гостиницам и агрегаторам туристских услуг присоединиться к программе. Подготовительные работы необходимо завершить до 12 декабря 2021 года.

К этому сроку участники туристического рынка должны разработать посадочную страницу, где будет осуществляться продажа путевок с кешбэком. Точные сроки реализации программы и сумма субсидий пока раскрываются.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка до 40 тысяч рублей для путешествий на Дальний Восток. Также глава государства предложил снизить ставку НДС для организаций туристической отрасли.