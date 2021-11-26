Иностранцев заманят в «российские офшоры» через личные «кошельки»

Российские власти собираются заманить иностранцев в «российские офшоры» — специальные административные районы (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде — через личные фонды и трасты, используемые в качестве персональных «кошельков» и не предполагающие образования юридических лиц, пишут «Ведомости». Соответствующие поправки разработаны к закону «О международных компаниях и международных фондах».

Регистрировать в САР личные фонды и трасты иностранцы смогут при условии, что размер их активов не меньше пяти миллиардов рублей. Сами активы могут представлять собой зарубежную недвижимость, акции и паи в иностранных компаниях и фондах, другие ценные бумаги, а также средства на счетах в иностранных банках.

Новые возможности для иностранцев станут актуальны с учетом вступления с марта следующего года в силу правила, разрешающего открывать в САР личные фонды. По словам опрошенных изданием экспертов, инициатива могла бы быть интересна российским бизнесменам, попавшим под западные санкции, и тем, кто вынужден следовать государственному курсу на борьбу с офшорами. Однако в нынешней версии законопроекта речь идет только об иностранцах, даже лица с двойным гражданством к регистрации личных фондов в САР допущены не будут.

Близкий к правительству источник в свою очередь отметил, что, несмотря на такую формулировку в законопроекте, он нацелен прежде всего на «российских бенефициаров». Впоследствии аналогичную возможность предоставят российским гражданам.

САР на островах Русский и Октябрьский были созданы в 2018 году и с тех пор позиционировались в качестве «российских офшоров». Изначальная цель авторов инициативы заключалась в стимулировании российского бизнеса, зарегистрированного за рубежом, к возвращению на родину. Для резидентов были предусмотрены некоторые налоговые льготы, однако с тех пор они несколько раз пересматривались. К тому же, появились требования относительно инвестирования в экономику региона не менее чем 300 миллионов рублей и открытия физического офиса со штатом сотрудников не менее 15 человек.

В середине ноября стало известно, что Минфин отказывается от идеи снижения налога на прибыль, в том числе в виде дивидендов, до пяти процентов из-за участия России в международной инициативе по внедрению глобального минимального налога со ставкой 15 процентов.

