Россиян предупредили об опасности одного вида туризма

Эксперты туристической отрасли напомнили российским путешественникам, планирующим поездки в горы, об опасности данного вида туризма. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что перед началом лыжного сезона прокуратура начала проверки мест экстремального отдыха по всей России с целью выявления и предупреждения нарушений мер безопасности. Одним из таких мест стал Эльбрус. В 2021 году здесь погибло 25 туристов, шесть альпинистов пропали без вести, а около 200 человек удалось спасти сотрудникам МЧС.

Специалисты отмечают, что нередки случаи, когда путешественников на вершину водят не только профессионалы, но и обычные люди, которые несколько раз поднимались на Эльбрус. «Основное количество фирм, оказывающих данные услуги, зарегистрировано за пределами Кабардино-Балкарской Республики, в других регионах России», — заявил прокурор Эльбрусского района Азрет Кадыров.

По словам водителя-экстремала, организующего джип-туры на гору Ай-Петри в Крыму, Сергея Маслова, чаще всего сами отдыхающие просят максимально опасного вождения, «чтобы аж дух захватывало». «Безопасность превыше всего, к краю мы никогда не подъезжаем. На оползневые участки тоже не подъезжаем», — сказал он, добавив, что иногда туристы нарочно игнорируют правила безопасности и рискуют своими жизнями.

Ранее в ноябре стало известно о повышении стоимости горнолыжного отдыха в России на Новый год — цены на размещение в отелях в среднем повысились на 50 процентов по сравнению с 2019 годом. Так, проживание в трехзвездочной гостинице обойдется от 10 до 25 тысяч рублей за ночь, в четырехзвездочной — от 26 до 40 тысяч, в пятизвездочной — от 33 до 58 тысяч.