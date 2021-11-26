КПРФ попросила Бастрыкина завести дело на Жириновского

КПРФ обратилась к председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Александр Ющенко.

Поводом для обращения к Бастрыкину послужили высказывания Жириновского, сделанные в четверг, 25 ноября, на заседании Госдумы по вопросу лишения неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина. В ходе выступления лидер либерал-демократов назвал депутата Николая Харитонова колхозником и продолжил обличительную речь против коммунистов по всему миру.

Кроме того, Жириновский обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с предложениями запретить все левые партии и отменить все результаты выборов КПРФ.

«Все оскорбления и призывы к генпрокоруру РФ закрыть и запретить партию — это, в первую очередь, запретить [работу] этих людей. Мы рассматриваем это как высказывания, направленные на разжигание социальной розни», — сказал Ющенко.

25 ноября депутаты Госдумы проголосовали за лишение неприкосновенности Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте на лося. В октябре полицейские остановили в Саратовской области машину депутата, в багажнике которого они нашли убитого лося. Позже Рашкин признался в убийстве животного.