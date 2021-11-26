Раскрыты размеры скидок в московских новостройках

На первичном рынке недвижимости Москвы размеры скидки для покупателей квартир не превышают 10 процентов, свидетельствуют данные, раскрытые агентством «НДВ-Супермаркет Недвижимости» (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Застройщики, которые не могут дать покупателям такой дисконт, стараются привлечь их внимание за счет других специальных предложений.

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Как отмечают риелторы, в некоторых районах города, где возводится много новостроек, покупатели ориентируются уже не столько на цены, сколько на программы лояльности от застройщиков. «Люди готовы покупать недвижимость, но на наиболее привлекательных условиях, — поясняют эксперты. — Речь идет не только о скидках — ближе к Новому году будет появляться все больше подобных предложений. Это могут быть, к примеру, субсидированные ставки по ипотеке от застройщика, возможность оформить кредит с минимальным первоначальным взносом, выкуп автомобиля для оплаты части стоимости квартиры или первоначального взноса».

Также покупателям нового жилья предлагают специальные программы рассрочки, указывают в «НДВ». Специалисты также констатируют, что и банки идут навстречу застройщикам, более лояльно относясь к потенциальным новоселам. Если раньше потребители порой с трудом добивались получения ипотечного кредита, то сейчас в некоторых банках можно оформить рассрочку для приобретения недвижимости при предъявлении лишь одного документа — паспорта.

Ранее сообщалось, что россияне, в 2020 году купившие строящееся жилье в Москве с инвестиционными целями, начали перепродавать его, не дождавшись ввода в эксплуатацию. В январе-сентябре 2021-го число сделок по переуступке прав в новостройках увеличилось на 38 процентов по сравнению с показателем за тот же период прошлого года.