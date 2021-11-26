Генпрокуратура проверит управление Ростехнадзора после ЧП в кузбасской шахте

Генпрокуратура проверит соблюдение законодательства Сибирским управлением Ростехнадзора после гибели в шахте «Листвяжная» 51 человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.
Прокуроры установят, принимали ли должностные лица меры по соблюдению техники промышленной безопасности и реагировали ли на обращения граждан.
Ранее горняк из «Листвяжной» рассказал, что шахтеров отправляли работать даже при превышении норм по метану. Он назвал ситуацию в шахте беспределом. По его словам, при допустимой норме концентрации метана около одного процента рабочие три дня трудились при концентрации около пяти-восьми процентов.