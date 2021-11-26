Apple начала сообщать пользователям iPhone о взломе

Apple разослала сообщения некоторым активистам о том, что их iPhone мог быть взломан

Apple начала рассылать уведомления некоторым пользователям о том, что данные на их iPhone могли быть похищены. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказали журналисты, предупреждающие о взломе сообщения получили как минимум шестеро активистов, которые критиковали правительство Таиланда. Также о том, что к ним пришли аналогичные уведомления, рассказали два политических активиста из Ганы, оппозиционный политик из Уганды и около десятка журналистов из сальвадорских СМИ.

В частности, сообщения от Apple по почте получили тайский активист Инчип Атчанонт (Yingcheep Atchanont) из группы правового мониторинга iLaw. Авторы отметили, что Атчанонт и другие правозащитники и журналисты неоднократно выступали с критикой государственных структур.

В сообщении говорилось, что спонсируемые государством злоумышленники могли получить доступ к их данным и следить за ними. Специалисты Reuters связали факт отправки уведомлений с заявлением Apple о том, что она подает в суд на разработчиков шпионского ПО Pegasus и будет уведомлять вероятных жертв данной программы.

Ранее Apple заявила, что подает в суд на израильскую компанию NSO Group, которая является разработчиком ПО Pegasus для взлома iPhone. В заявлении компании говорится, что программное обеспечение было создано по государственному заказу и прицельно собирало сведения о действиях жертв.