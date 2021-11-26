Женщина завязала роман с сидящим в тюрьме рецидивистом и была осыпана подарками

Жительница английского города Суиндон, графство Уилтшир, завязала роман с сидящим за решеткой грабителем-рецидивистом и неожиданно для себя была осыпана подарками. Об этом сообщает издание The Sun.

21-летняя сиделка Брея Саттон рассказала, что влюбилась в 31-летнего серийного грабителя Харли Уэбба, который сидит за решеткой. Женщина начала общаться с Уэббом, так как ее подруга тоже встречалась с сидящим в тюрьме мужчиной, и он спрашивал, нет ли у нее одиноких подруг для его приятеля.

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Спустя месяц бесконечных сообщений, телефонных звонков и писем пара начала романтические отношения. Влюбленные впервые увиделись вживую только через восемь месяцев после начала романа. Женщина расспрашивала Харли о его криминальном прошлом и узнала, что в течение десяти лет он то садился в тюрьму, то выходил из нее. Чаще всего он привлекался к уголовной ответственности за грабежи.

В последний раз его приговорили к четырем годам тюрьмы, но из-за конфликта с бывшей возлюбленной срок заключения продлили до января 2022 года. Во время своего первого визита к возлюбленному Саттон удивила бойфренда татуировкой с его инициалами. С тех пор она посещает его каждую неделю. Путь до тюрьмы занимает у нее семь часов. Кроме того, они созваниваются по 15 раз в день.

Уэбб засыпает новую подругу бесконечными подарками, включая дизайнерскую одежду, туфли, розы и даже щенка французского бульдога. Он просит ее подругу заказывать подарки с доставкой на ее адрес, а после получения сюрприза Саттон переводит подруге деньги со своего банковского счета. Иногда мужчина просто предлагает возлюбленной пойти в магазин и купить себе что-нибудь от его имени, пообедать с друзьями или сходить на маникюр.

Англичанка дает отпор «завистливым» троллям, которые заявляют, что она завязала отношения с мужчиной ради денег, и настаивает, что это настоящая любовь. Она рассказала, что тоже подготовила для Уэбба дизайнерский гардероб, оценить который он сможет, когда выйдет на свободу.

После освобождения Уэббу придется полгода жить в хостеле, пока не закончится пробный период. Саттон планирует переехать ближе к этому месту. Женщина отметает сомнения, которые высказывают ей родственники, и намерена доказать, что их негативные ожидания не оправдаются.

Ранее сообщалось, что домохозяйка из Лондона разочаровалась в муже и променяла его на контрабандиста из тайской тюрьмы, в котором она нашла родственную душу. Когда мужчина вышел на свободу после 14 лет за решеткой, англичанка пригласила его жить у нее, пока он не встанет на ноги.