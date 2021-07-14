Домохозяйка променяла мужа на посаженного на 40 лет контрабандиста

Домохозяйка из Лондона разочаровалась в муже и променяла его на контрабандиста из тайской тюрьмы, в котором она нашла родственную душу. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Переписка между Викторией Оук (Victoria Oak) и заключенным Энди Хоуком (Andy Hawke) завязалась в 2006 году. Она узнала о нем от дочери Сэм (Sam), встретившей его во время путешествия. В 1999 году мужчину осудили на 40 лет за контрабанду наркотиков. С тех пор его жена умерла, он сидел в тайской тюрьме и пребывал в глубокой депрессии. У Оук была другая проблема: она и ее муж давно утратили интерес друг к другу.

Постепенно Оук открылась своему новому другу и стала писать ему все больше писем. «Я чувствовала себя одинокой, — рассказала женщина. —Это было тяжелое время для меня. Я нашла утешение в письмах Энди». Они говорили обо всем, и вскоре между ней и заключенным завязалась настоящая дружба.

Я считаю, что его обманули во многих отношениях. Его попросили доставить героин в Копенгаген через тайскую границу. Думаю, он был в таком состоянии, что был готов согласиться на все. Он просто больше не хотел бороться Виктория Оук

История Хоука так тронула сердце Оук, что в мае 2012 года, спустя шесть лет после первого письма, она отправилась в паломничество к предполагаемой могиле апостола Иакова. Через две недели мужчину помиловали. «Я чувствовала, что мы на правильном пути, и после паломничества набралась храбрости и подала на развод с моим мужем», — сообщила Оук.

В марте 2013 года Хоук вышел на свободу после 14 лет за решеткой. Англичанка пригласила его жить у нее, пока он не встанет на ноги. Он провел у нее 18 месяцев, а затем переехал в Уэльс. Несмотря на это, они до сих пор остаются близкими друзьями. Раз в неделю пара созванивается и обменивается сообщениями.

Ранее сообщалось, что суд приговорил тюремную медсестру из английского города Эйлсбери, графство Бакингемшир, к 15 месяцам тюрьмы с двухлетним испытательным сроком и 150 часам исправительных работ за то, что она завела роман с заключенным. Она поняла, что влюбилась, после того, как он заставил другого преступника, который оскорбил ее, отправить ей письмо с извинениями.