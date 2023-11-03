Найденную пенсионерами безделушку продали за миллионы евро. Она оказалась артефактом, вызвавшим международный скандал

Власти Габона потребовали вернуть уникальный артефакт за миллионы евро

Когда французские пенсионеры нашли безделушку, доставшуюся им в наследство от родственника, они не подозревали, что последует дальше. Вещь, за которую местный антиквар предложил им сущие копейки, оказалась уникальным артефактом, когда-то использовавшимся в ритуалах африканского народа фанг. Их осталось не больше десятка, поэтому коллекционеры готовы платить за них миллионы евро. Теперь пенсионеры безуспешно пытаются отсудить свою долю, а затянувшаяся тяжба привлекла внимание властей Габона.

Пенсионеры нашли маску, когда разбирали старые вещи

В марте 2021 пожилая пара из департамента Эр и Луар во Франции взялась разбирать свой второй дом перед продажей. 88-летний муж и 81-летняя жена обнаружили на чердаке множество безделушек, которые можно было продать любителям старины. Именно в их доме в Окситании хранились многие вещи давно ушедших из жизни родных.

Среди находок оказалась и похожая на африканскую маска — вытянутое белое лицо с тонким носом, тонкими губами и подобием бороды. Вместе с остальными вещами они отнесли ее одному из местных антикваров-перекупщиков.

150 евро заплатил за маску антиквар

Осмотрев предмет, он предложил супругам 150 евро (около 15 тысяч рублей). Пенсионеры согласились, сделка была благополучно завершена. Однако всего полгода спустя они открыли газету и поняли, что их жестоко обманули.

Маска Нги, высталенная на аукционе в Монпелье Кадр: France 3 Occitanie / YouTube

Эксперты считают, что в действительности такие маски ценнее картин Леонардо да Винчи

Стариков едва не хватил удар, когда они увидели снимок знакомой маски, которая оказалась на аукционе в Монпелье. В публикации говорилось, что на фото — редкая маска народа фанг, живущего на территории современного Габона.

Аукционеры упоминали и то, что маску «примерно в 1917 году при неизвестных обстоятельствах» привез в страну дед бывшего владельца — губернатор одной из африканских колоний Рене-Виктор Фурнье. Большую часть своей жизни он прожил в Африке. 12 лет служил на Мадагаскаре, в 1908 году занимался делами коренных народов в Дакаре, а 26 сентября 1916 года стал губернатором 2-го класса во Французской Западной Африке.

Впоследствии один из французских телеканалов взял комментарий у эксперта, который сообщил, что «этот тип масок ценнее картин Леонардо да Винчи, потому что у нас есть 22 полотна великого мастера, а таких масок, созданных мастерами фанг, лишь 10 или 12»

Именно масками народа фанг, относящимися к тайному культу Нги, вдохновлялись Амедео Модильяни и Пабло Пикассо. В случае Модильяни сходство особенно заметно: на большинстве его картин в лицах героев можно без усилий узнать вытянутые формы ритуальных масок фанг, высокие арки их бровей и тонкие линии губ.

Обращенные в христианство люди из народа фанг Фото: Robert H. Milligan / Wikimedia Commons

В прошлом шаманы фанг использовали подобные ритуальные маски, чтобы вершить правосудие

Точные детали перемещений маски и история ее приобретения дедушкой нынешнего владельца неизвестны. Однако очевидно, что она была вывезена из Габона в тот период, когда эта страна была колонией Франции.

В те годы власти сурово обходились с местными племенами. Колониальному правительству и губернаторам особенно не нравилось, что у коренных племен были свои инструменты и методы самоуправления. В частности, они не одобряли и тайный культ Нги, который функционировал внутри племен фанг. Именно его члены использовали ставшие впоследствии драгоценными белые деревянные маски.

Культ Нги был полностью мужским. Посвященные в церемониальных одеждах из рафии появлялись в деревнях после наступления темноты и несли в руках мерцающие факелы

В то время как в ходе большинства ритуалов фанг маски служили личинами ушедших предков, в случае Нги все было иначе. Продолговатые деревянные белые маски делали из шаманов реинкарнацию Нги — одного из главных божеств фанг, которого обычно изображали в образе гориллы.

Нги воплощал в себе ключевой элемент религии фанг — огонь, который дарил жизнь, очищал и наказывал. Чаще всего члены культа появлялись в поселениях, чтобы найти колдунов и одержимых злыми духами. Они жестоко вершили правосудие, поджигая хижины, в которых, по их мнению, скрывались виновные и злодеи. Потусторонний низкий голос шамана пугал женщин и детей.

Посвящение в Нги включало ритуалы очищения, бичевание, исповедь с признанием прошлых преступлений, испытания и жертвоприношения. Для мужчин-членов это был символический переход от андрогинного состояния к зрелости.

Священное место Нги была прямоугольная поляна с кустарником, называемая «эсам», на которой стояли земляные антропоморфные скульптуры, олицетворявшие Нги и его жену. Неофитам приходилось проползать мимо этих фигур над ямой, в которой сидели воины, пытающиеся ранить их. Их также заставляли сидеть в муравейнике в качестве инициации.

Роль Нги была чем-то схожа с сообществом друидов в древней Британии, они регулировали жизнь племен при помощи тайных знаний и религиозных церемоний и обеспечивали порядок

Народ фанг боялся и уважал своих шаманов. Однако их власть и их жестокость не устраивали колониальную администрацию. После 1920-х годов культ Нги практически полностью исчез, французы уничтожили и вытравили его из сознания местных жителей, многие из которых впоследствии обратились в христианство.

Аукцион в Монпелье, на котором была продана африканская маска народа фанг Кадр: France 3 Occitanie / YouTube

В ходе аукциона стоимость маски превысила четыре миллиона евро

Как выяснилось позже, торговец антиквариатом не стал выставлять маску в своем магазине. Вместо этого он сразу связался с аукционными домами Drouot Estimation и Fauve Paris, которые сначала оценили ее стоимость примерно в 100–120 евро (около 10-12 тысяч рублей) и 400–600 евро соответственно (40-60 тысяч рублей).

Несмотря на оценку аукционистов, мужчина обратился за третьим мнением к специализированной фирме по торговле африканскими предметами искусства в Монпелье. После комплексного анализа с использованием методов радиоуглеродного датирования и масс-спектрометрии маску датировали концом XIX века, а экспертная оценка этнолога показала, что ее использовали для обрядов члены культа Нги, тайного общества, которое действовало внутри народа Фанг в Габоне.

4,2 миллиона евро предложили за маску на аукционе

Аукционный дом выставил маску на продажу со стартовой ценой около 300 тысяч евро (около 30 миллионов рублей). В марте 2022 года она ушла с молотка за оглушительные 4,2 миллиона евро (462 миллиона рублей), в десять раз дороже цены, предложенной аукционистами.

Активисты Collectif Gabon Occitanie, требующие возвращения маски Габону Кадр: France 3 Occitanie / YouTube

Пенсионеры подали в суд на антиквара, который утаил от них ценность маски

Бывшие владельцы маски были возмущены произошедшим. Они нашли адвоката и обратились в суд. Пенсионеры решили, что их намеренно обманули. Виновниками произошедшего они объявили двоих: нечистоплотного антиквара и собственного садовника. Именно последний представил их злополучному дилеру.

По версии пары, садовник был единственным, кто мог рассказать покупателю их маски о прошлом семьи и службе Фурнье в Африке

Адвокат пары придерживается мнения, что сделку можно отменить, поскольку они сочли маску «не имеющей ценности» по неведению. В судебной практике Франции был случай, когда владельцам картин Николя Пуссена, авторство которых по ошибке приписывали менее известному художнику, компенсировали ущерб уже после продажи на аукционе.

Сразу после подачи иска антиквар предложил урегулировать конфликт во внесудебном порядке, выплатив паре 300 тысяч евро (30 миллионов рублей), поскольку именно такой была стартовая цена маски перед началом аукциона. Однако дети пожилых истцов выступили против сделки.

Вид на современный Либревиль, Габон Фото: Massassa Bunny Claude / AP Photo

Тяжба продолжается второй год

Адвокат обратился к суду города Алес, в котором антиквар приобрел маску, с требованием арестовать доход от продажи и возместить ущерб пострадавшей стороне. В мае 2022 года средства в целях защиты были заморожены. Но позже суд низшей инстанции встал на сторону перекупщика, вернул ему деньги и обязал пару выплатить ему компенсацию за ущерб и другие сборы в размере 3000 евро (300 тысяч рублей).

В ноябре пара обжаловала решение в вышестоящем суде Нима. Они утверждают, что «ответчик — перекупщик, который предлагает услуги по оценке на своем веб-сайте», а потому подозревал об истинной стоимости артефакта и умолчал о ней. В подтверждение своей версии они приводят аргументы, что только человек с представлением о потенциальной ценности маски мог заказать несколько оценок экспертов и радиоуглеродный анализ.

Защита же утверждала, что антиквар — «всего лишь торговец подержанными вещами, а не антиквариатом, и не может считаться профессиональным оценщиком». К тому же, по словам адвоката, он ничего не знает об африканском искусстве». Он якобы запросил экспертную оценку по просьбе аукциониста, а ценность маски выяснилась случайно.

Хотя дело остается открытым, апелляционный суд повторно постановил арестовать выручку от продажи, которая после вычета налогов и комиссий составила 3,1 миллиона евро

Очередное слушание по делу прошло во вторник, 31 октября, и за последние месяцы сага, которая началась еще в 2021 году стала лишь сложнее. В сентябре в спор о маске вступили власти Габона.

Вид на Либревиль и Атлантический океан, Габон An aerial view of Gabon's capital Libreville and the Atlantic ocean.. Фото: Amr Dalsh / Reuters

Габон потребовал восстановить справедливость

Еще в 2022 году на аукционе появились активисты габонского происхождения Collectif Gabon Occitanie. Одна из участниц протеста Соланж Бизо, которая присутствовала в аукционном зале во время торгов и протестовала, открыто заявила на заседании суда в октябре, что «маска была украдена во время колонизации: «Все эти произведения искусства — и многие из тех, что мы видим в музеях — просто забрали, а людям, которые их сделали, сказали, что это происки дьявола и что они должны верить в Библию». Бизо обвинила европецев в том, что они до сих пор продолжают наживаться на колониальном наследии и ценностях, которые принадлежат Африке.

У этой маски есть душа, ее использовали для установления справедливости в наших селах. В суде речь шла о морали, но как насчет моральности хищения произведений искусства и нашего достоинства? Где в этом мораль?

Соланж Бизо активистка Collectif Gabon Occitanie

Временное правительство Габона, где в августе 2023 года произошел военный переворот, официально вступило в спор за возвращение артефакта на родину. Французский адвокат Оливия Бето объявила в октябре, что власти Габона связались с ней с просьбой представлять их интересы в деле по возвращению ритуальной маски Нги. Таким образом, в судебной тяжбе появилась третья сторона.

В 2020 году парламент Франции проголосовал за то, чтобы вернуть вывезенные в колониальный период африканские артефакты в Сенегал и Бенин. Ввиду этой тенденции у Габона есть все шансы на победу, а покупатель маски, антиквар и наследники Фурнье вполне могут остаться ни с чем.