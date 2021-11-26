В Казани выбрали лауреатов конкурса «Книга года». Об этом сообщает «Татар-Информ».

На конкурсе было представлено несколько номинаций: «Проза на татарском языке», «Поэзия на татарском языке», «Детская литература», «Публицистика и научно-популярная литература на татарском языке», «Публицистика и научно-популярная литература на русском языке» и «Книги на русском языке».

Организаторами конкурса являются Министерство культуры Татарстана и Национальная библиотека республики. Победителей поздравили министр культуры РТ Ирада Аюпова, председатель Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла, директор Нацбиблиотеки РТ Мадина Тимерзянова.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появится единое цифровое пространство, в котором будут собраны книги из различных библиотек республики. Предлагается сформировать единый поисковый каталог, который будет включать все библиотечные фонды республики, а также вузов, школ и других организаций.