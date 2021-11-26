Выживший спасатель рассказал о своем пути через завалы шахты «Листвяжная»

Выживший в шахте «Листвяжная» горноспасатель Александр Заковряшин рассказал своему врачу о том, как ему удалось выбраться. Его слова приводит Telegram-канал Mash.

«Иногда сознание терял, после этого я отлеживался, часов 10, наверное, отлеживался. Может, 12. А потом я заставлял себя идти на свежую струю», — рассказал выживший о своем пути через завалы шахты.

Ранее врачи рассказали о состоянии Заковряшина. Предварительно, у мужчины выявлено общее переохлаждение, отравление продуктами горения и обезвоживание, состояние оценивается как тяжелое.

Известно, что выживший мужчина, найденный в шахте «Листвяжная», является помощником командира взвода спасателей. Александру Заковряшину 51 год, в МЧС работает 10 лет.

Об аварии на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области стало известно утром 25 ноября. Сообщалось, что в шахте загорелась угольная пыль, дым от пожара заполнил штреки. Другой причиной случившегося называют взрыв метана. В результате происшествия погиб 51 человек, из которых 46 были горняками, а 5 — спасателями.

