В МЧС назвали чудом спасение выжившего в шахте «Листвяжная»

Врио главы МЧС Александр Чуприян назвал чудом случай спасения горноспасателя Александра Заковряшина в шахте «Листвяжная». Его слова приводит Telegram-канал RT.

Чуприян заявил, что горноспасателя обнаружили в шахте при заборе проб и разведке ситуации.

«Я по-другому расценить это не могу, как какое-то чудо, но все же чудо это делают наши люди, горноспасатели, люди с Кузбасса», — рассказал Чуприян. По его словам, найденный горноспасатель — медик, ставил уколы в шахте, спасая людей.

Ранее сообщалось, что выживший мужчина, найденный в шахте «Листвяжная», оказался горноспасателем. Это Александр Заковряшин, помощник командира взвода спасателей. Заковряшину 51 год, в МЧС работает 10 лет.

Появилось видео, в котором выживший мужчина рассказал, что боролся за свою жизнь. На вопрос, как он себя чувствует, спасатель ответил, что замечательно.