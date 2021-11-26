Врачи рассказали о состоянии выжившего горноспасателя в шахте «Листвяжная»

Горноспасатель Александр Заковряшин, который выжил в шахте «Листвяжная», находится в реанимации, его состояние расценивается как тяжелое. Такие подробности рассказал врач, его слова приводит Telegram-канал SHOT.

«Предварительно, у него выявлено общее переохлаждение, отравление продуктами горения и обезвоживание», — сказал медик.

Спасшегося россиянина наблюдают врачи и проводят необходимую терапию, Заковряшин находится в сознании. По словам врача, спасатель, находясь в шахте, дважды терял сознание.

Показания горноспасателя по поводу того, как он выбрался из шахты пока не могут быть адекватными в связи с его состоянием, заключил медик.

Ранее сообщалось, что Александр Заковряшин является помощником командира взвода спасателей. Его считали умершим, однако горноспасатель спустя больше суток вышел из шахты.

О своем спасении он рассказал на видео. По словам мужчины, он боролся за свою жизнь.

В результате взрыва на шахте погибли 51 человек — 46 горняков и 5 горноспасателей. Кроме того, по словам врачей, четверо пострадавших после ЧП на шахте «Листвяжная», в том числе один горноспасатель, находятся в реанимации.

О происшествии стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По последним данным, пострадали, 63 человека. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной гибели людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры. Позже появилась информация, что в кузбасской шахте произошло в общей сложности два взрыва метана

Шахтеры погибли при первом взрыве. От второго взрыва скончались спасатели, участвовавшие в поисковой операции.