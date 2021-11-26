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Маэстро Понасенков захотел отправить всех российских рэперов в Африку

Маэстро Понасенков: было бы замечательно, если бы все рэперы уехали из России в Африку
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Фото: @evgenii_ponasenkov

Публицист и историк Евгений Понасенков, известный в сети как Маэстро, высказался о Моргенштерне и российской рэп-сцене. Свою позицию он озвучил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Комментируя исчезновение исполнителя из Москвы, Маэстро заявил, что «было бы замечательно, если бы все рэперы покинули территорию не России, а сразу Европы, и уехали в Африку». По его словам, они могли бы там основать колонию или целую республику, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ездил бы туда на каникулы.

25 ноября стало известно, что Моргенштерн отправился в Белоруссию для участия в частном мероприятии. Это произошло на фоне обвинений Бастрыкина в том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина.

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