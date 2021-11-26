Обвал турецкой лиры объяснили местью Байдена Эрдогану

Рекордное падение турецкой лиры можно объяснить личной местью президента США Джо Байдена турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. С таким мнением выступил турецкий журналист Беркан Тутар в колонке для газеты Sabah.

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Месть прежде всего связана с независимым курсом Эрдогана в отношении России, уверен автор. Он напомнил, что Байден намекал на такие меры еще в 2019 году во время предвыборной кампании. О том, что американской администрации не по душе политика Анкары в отношении Москвы, писали и ряд экспертов.

В конце ноября был зафиксирован рекордный за последние 20 лет обвал курса турецкой лиры. По данным на 26 ноября, она стабилизировалась по курсу 12 лир за доллар.

23 ноября жители Стамбула и Анкары вышли на массовые акции протеста. Демонстранты потребовали отправить в отставку правительство Эрдогана, а также отстранить от власти правящую Партию справедливости и развития.