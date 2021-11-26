В российском регионе развалился недавно построенный мост

В деревне Сельцо Архангельской области развалился мост, построенный в июне 2021 года

В российской деревне Сельцо Архангельской области развалился понтонный мост через реку Емцу, который построили полгода назад. На возведение объекта потратили 20 миллионов рублей, сообщает News.ru.

По данным прокуратуры региона, обрушение произошло в четверг, 25 ноября. Конструкцию задел проходящий по реке лед. В итоге несколько населенных пунктов были изолированы, включая Мякурье, Пешемское, Рипалово, Усть-Мехреньгу и Погост. Как сообщает издание «29.ru», в общей сложности там проживают 209 человек. По факту произошедшего правоохранительные органы организовали проверку. По результатам будет принято процессуальное решение.

Мост был построен в июне 2021 года кoмпанией «Химпрoминжиниринг». Подрядчик утверждал, что недавно возведенная конструкция прослужит 50 лет и является устойчивой к агрессивной среде и погодным условиям — выдерживает открытый огонь и экстремально низкие температуры.

В марте 2021 года под воду ушли мосты Поминовский и Старосимоновский в городе Валуйки Белгородской области. Местные жители пожаловались, что страдают от проблемы на протяжении десятилетий. В 2018 году местные власти обещали россиянам решить вопрос и проложили дорогу в объезд.