«Роскосмос» направил правоохранителям расследование о дыре в «Союзе»

«Роскосмос» направил правоохранителям результаты расследования о «дыре» в корпусе российского космического корабля «Союз МС-09». Об этом со ссылкой на заявление госкорпорации сообщает РИА Новости.

«Все результаты расследования относительно отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" были переданы в правоохранительные органы», — заявили в «Роскосмосе».

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В августе гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире «Эхо Москвы» сказал, что правда о случившемся может нанести ущерб двухсторонним отношениям в космосе. «Там действительно медицинская история была?» — поинтересовался у него главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. «Ну да, но лучше не комментировать», — ответил глава «Роскосмоса».

В том же месяце американское издание ArsTechnica, ссылаясь на источник в НАСА, написало, что утверждения о том, что дыру в корпусе российского космического корабля «Союз МС-09» просверлила американский астронавт Серина Ауньен-Чэнселлор, бессмысленны. В публикации утверждалось, что американскому космическому агентству было известно местоположение его астронавтов в тот момент, когда на Международной космической станции (МКС) начало падать давление.

В августе 2018 года стало известно об утечке воздуха на МКС, источником которой стало отверстие в «Союз МС-09», пристыковавшегося к станции в июне того же года. Визуальное исследование показало, что дыра появилась в результате преднамеренного воздействия сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие, а в декабре — совершить выход в открытый космос для наружного обследования.