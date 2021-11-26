ФСБ ликвидировала в Карачаево-Черкессии готовивших теракт боевиков

В ходе контртеррористической операции (КТО), проходившей в горах Карачаево-Черкесии, ликвидированы два боевика, готовивших теракт. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает РИА Новости.

Сотрудниками ФСБ была получена информация о скрывающихся в Карачаевском районе боевиках, планирующих диверсии. На одном из участков горно-лесистой местности силовики заблокировали двух вооруженных мужчин и предложили им сдаться, однако они открыли огонь. В перестрелке бандитов нейтрализовали.