ФСБ ввела режим КТО в Карачаево-Черкессии для поимки планировавших теракт мужчин

В Карачаевском районе Карачаево-Черкесии спецслужбы ввели режим контртеррористической операции для поимки двух вооруженных мужчин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на республиканское управление ФСБ.

Подозреваемые планировали теракт, уточнили в ведомстве.

Спецоперация по их задержанию проходит в горно-лесистой местности на участке в 10 километров юго-восточнее Карачаевска у трассы Каменномост-Учкулан.

1 октября ФСБ сообщила о предотвращенном теракте в Карачаево-Черкесии. Диверсию против сотрудников правоохранительных органов готовил местный житель 2001 года рождения. Он получил указание на совершение теракта от эмиссаров запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Предполагаемый террорист задержан. Возбуждено уголовное дело.