Генеральный секретарь НАТО отказал Украине в поддержке в случае войны

Украина не получит военной помощи в случае вооруженного нападения на территорию страны. С таким заявлением выступил в пятницу, 26 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Информацию передает ТАСС.

«Украина — это партнер НАТО, это не страна-член альянса. Наша статья о коллективной обороне — пятая статья [Североатлантического договора] не распространяется на Украину», — рассказал Столтенберг.

Пятая статья договора, служащего учредительным документом НАТО, говорит о том, что нападение на одну из стран-участниц договора будет расцениваться остальными как нападение на все страны-участницы сразу. Таким образом, генсек альянса отказал Украине в поддержке в случае войны.

По мнению Столтенберга, альянс оказывает достаточную поддержку Киеву другими способами. Это выражается как в политической, так и в военной плоскости.

Ранее стало известно, что в администрации американского президента Джо Байдена обсуждают отправку на Украину военных советников. Представитель МИД России Мария Захарова уверена, что переброска американских инструкторов на Украину уже идет, назвав их «каким-то по-настоящему матерыми вояками».