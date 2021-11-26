Пашинян заявил об устранении разночтений на встрече с Путиным и Алиевым

Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева прошла в позитивном ключе, стороны открыто обсудили насущные проблемы. Об этом после переговоров заявил Пашинян.

По словам главы армянского правительства, стороны по многим вопросам уточнили позиции. «По некоторым вопросам нет никаких разночтений, как казалось до этой встречи», — отметил Пашинян. В частности, это касается вопроса разблокировки транспортных и экономических коммуникаций, добавил премьер Армении.

Кроме того, Пашинян на встрече с Путиным и Алиевым заявил, что необходимо создать механизмы безопасности на границе для начала работ по делимитации и демаркации. «Если на базе этой встречи удастся создать динамику, то можно ожидать и конкретных результатов», — заключил он.

Путин сообщил, что стороны подписали совместное трехстороннее заявление. Участники переговоров обсудили ход реализации заявления от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также заявления от 11 января 2021 года о разблокировке всех экономических и транспортных связей в регионе. Помимо этого, лидеры условились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при консультативном содействии России по запросу сторон.

Алиев сказал, что принятые на трехсторонней встрече в Сочи решения будут способствовать более безопасной и предсказуемой ситуации на Южном Кавказе. Политик также отметил, что Азербайджан готов перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией, начать этап нормального взаимодействия.