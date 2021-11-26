Алиев заявил о готовности прекратить многолетнее противостояние с Арменией

Беседа с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном о ситуации в Карабахе была обстоятельной и искренней. Об этом заявил лидер Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, по итогам переговоров стороны подписали совместное трехстороннее заявление. Политик добавил, что принятые на трехсторонней встрече в Сочи решения будут способствовать более безопасной и предсказуемой ситуации на Южном Кавказе.

Алиев также отметил, что Азербайджан готов перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией, начать этап нормального взаимодействия. При этом он отметил, что настрой к нормализации отношений виден и со стороны Еревана. Глава государства также напомнил, что Баку всегда руководствовался принципом гуманизма, и после окончания Второй карабахской войны передал Еревану сто армянских военнопленных.

После трехсторонней встречи Путин рассказал, что встреча по Карабаху прошла конструктивно, стороны провели глубокий анализ ситуации. Российский лидер добавил, что до конца 2021 года будут созданы механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, удалось продвинуться по гуманитарным вопросам, договорились о разблокировании транспортных коридоров.