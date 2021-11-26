Опубликован полный список погибших при аварии в «Листвяжной»

Власти Кемеровской области на официальном сайте регионального правительства опубликовали полный список погибших при аварии в шахте «Листвяжная».

«Список погибших на шахте «Листвяжная» (по состоянию на 20:00 26.11.2021)», — говорится в сообщении.

Самому молодому погибшему горняку было 26 лет, самому возрастному мужчине — 55. Отдельно в списке стоят горноспасатели, погибшие во время поисков выживших после аварии.

Утром 25 ноября стало известно о происшествии на кузбасской шахте «Листвяжная». В результате ЧП погиб 51 человек, пятеро из которых были горноспасателями, еще 63 пострадали.

Позднее появилась информация, что в кузбасской шахте произошло два взрыва метана. Шахтеры погибли при первом взрыве. Второй взрыв унес жизни спасателей, участвовавших в поисковой операции.