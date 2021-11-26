Женщины-полицейские пострадали на митингах за женские права в Мексике

BBC News: полиция Турции и Мексики применила слезоточивый газ на митингах за права женщин

В Турции, Мексике и ряде других стран тысячи протестующих вышли на улицы в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который ежегодно отмечается 25 ноября. Об этом сообщает BBC News.

На улицах Стамбула участники массовых акций столкнулись с силовиками, которые призывали граждан разойтись. Некоторые из них требовали отставки правительства из-за выхода Турции из Стамбульской конвенции — международного договора, направленного на защиту женских прав.

В Мексике полиция применила слезоточивый газ и дымовые шашки для разгона митингов. По информации издания, некоторые демонстранты закидали силовиков бутылками, камнями и сигнальными ракетами. Правоохранительные органы сообщили, что как минимум 17 человек пострадали в ходе демонстраций. В числе пострадавших десять женщин-полицейских.

По данным правозащитной организации Amnesty International, ежедневно в Мексике убивают не менее десяти женщин и девочек.

Ранее профессор из загребского Института философии Ивана Скухала Карасман заявила, что феминизм на Западе продолжит приобретать все более радикальные формы, что, в свою очередь, приведет к росту мужененавистничества. «Не исключаю, что дойдет и до нападений на мужчин», — предрекла философ. По ее мнению, радикальные феминистки усилят давление на женщин, не разделяющих их идеи.